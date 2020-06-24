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В Івано-Франківську область гелікоптер ДСНС доставив продукти

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 16:05
В Івано-Франківську область гелікоптер ДСНС доставив продукти
Фото: гелікоптер (dsns.gov.ua)

Гелікоптер уже розвантажили

В Івано-Франківську область гелікоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій доставив продукти харчування. Гелікоптер уже розвантажили.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у своєму Telegram.

"Гелікоптер ДСНС з продуктами харчування розвантажено в урочищі Роги Верховинського району Івано-Франківщини. Також з урочища до с. Ільці гелікоптером доправлено породіллю", - вказано у повідомленні.

В Івано-Франківську область гелікоптер ДСНС доставив продуктиФото: гелікоптером ДСНС переправили породіллю

Жінку передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги.

На Прикарпатті з урочища Роги до с. Ільці гелікоптером доправлено породіллю

Мине кілька років і жінка розповідатиме своєму маляті в який "цікавий" час з'явилося воно на світ, як на останніх місяцях вагітності вона літала гелікоптером, тікаючи від наслідків негоди. Ми вже писали сьогодні, як саме доправляємо продукти до населених пунктів, з якими відсутнє сполучення, а тепер покажемо і як допомагаємо народжуватися у безпечних умовах майбутнім українцям Нагадаємо, 24 червня на Прикарпатті з урочища Роги до с. Ільці гелікоптером доправлено породіллю. Жінку передано працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги.

Опубліковано ДСНС України Середа, 24 червня 2020 р.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль анонсував, що в Івано-Франківську область летить вертоліт з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. За його словами, видимість через негоду дуже обмежена, тому поки дуже обережно вертольотами доставляють вантажі туди, куди зараз дозволяють погодні умови.

Також прем'єр підкреслив, що зараз головний пріоритет - евакуація у лікарні громадян, які опинилися на затоплених територіях.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через негоду без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна, паводки зруйнували 110 км автомобільних і 90 мостів в Івано-Франківській області.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ДСНСпродуктыІвано-Франківська область
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