У МВС оцінили збитки від повені на заході України

Фото: негода на заході України (dsns.gov.ua)

Пошкоджено понад 400 кілометрів доріг і 90 мостів

У Міністерстві внутрішніх справ оцінили збитки від негоди на заході України. Зруйновані мости, дороги та берегові укріплення.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами глави міністерства Арсена Авакова, підтоплених населених пунктів поки понад 200. До 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинули три людини від стихії. Одна - пропала безвісти.

"Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегових укріплень і 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг і 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

За словами Авакова, жителям населених пунктів, з якими порушено транспортне сполучення, будуть надавати необхідну допомогу.

"На другу половину дня очікуємо поліпшення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням", - сказав він.

Нагадаємо, у Кабміні обіцяють оперативне відшкодування збитків через негоду на заході.

За даними ДСНС, на заході через повінь підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисяч підвалів і стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 9 тисяч присадибних ділянок.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента обіцяють надати гуманітарну допомогу для постраждалих областей.

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Автор: Максим Зайченко