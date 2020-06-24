В Ивано-Франковскую область вертолет ГСЧС доставил продукты

Фото: вертолет (dsns.gov.ua)

Вертолет уже разгрузили

В Ивано-Франковскую область вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставил продукты питания. Вертолет уже разгрузили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram.

"Вертолет ГСЧС с продуктами питания разгружен в урочище Рога Верховинского района Ивано-Франковской области. Также из урочища до с. Ильцы вертолетом доставили роженицу", - указано в сообщении.

Фото: вертолетом ГСЧС переправили роженицу

Женщину передали работникам скорой неотложной медицинской помощи.

На Прикарпатті з урочища Роги до с. Ільці гелікоптером доправлено породіллю Мине кілька років і жінка розповідатиме своєму маляті в який "цікавий" час з'явилося воно на світ, як на останніх місяцях вагітності вона літала гелікоптером, тікаючи від наслідків негоди. Ми вже писали сьогодні, як саме доправляємо продукти до населених пунктів, з якими відсутнє сполучення, а тепер покажемо і як допомагаємо народжуватися у безпечних умовах майбутнім українцям Нагадаємо, 24 червня на Прикарпатті з урочища Роги до с. Ільці гелікоптером доправлено породіллю. Жінку передано працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги. Опубліковано ДСНС України Середа, 24 червня 2020 р.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что в Ивано-Франковскую область летит вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза. По его словам, видимость из-за непогоды очень ограничена, поэтому пока очень осторожно вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас позволяют погодные условия.

Также премьер подчеркнул, что сейчас главный приоритет - эвакуация в больницу граждан, оказавшихся на затопленных территориях.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, паводки разрушили 110 км автомобильных и 90 мостов в Ивано-Франковской области.

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Автор: Юлия Струк