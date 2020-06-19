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В Івано-Франківській області посилили контроль над карантином

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 22:30
В Івано-Франківській області посилили контроль над карантином
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В області погіршилася епідемічна ситуація

Івано-Франківська область посилила контроль над дотриманням карантинних заходів. Відповідне рішення було прийнято обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, зараз критична ситуація спостерігається у Верховинському, Городенкивскому і Долинському районах.

"Були прийняті рішення щодо посилення контролю Національною поліцією, Госпродпотребслужбой за виконанням карантинних та протиепідемічних вимог органами місцевого самоврядування та керівниками суб'єктів господарювання", - повідомили в ОДА.

Також на засіданні обговорювалося питання про закриття дитячих садків у Верховинському, Долинському, Городенкивскому, Косівському та Надвірнянському районах.

Зазначимо, впродовж останніх чотирьох днів в області стабільно фіксують понад 40 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в регіоні хворіють вже 1940 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжили карантин в Україні до 31 липня, при цьому регіони можуть самостійно посилювати обмеження.

Зокрема, з 22 червня окремі регіони зможуть посилювати карантин, грунтуючись новою методикою оцінювання.

Також РБК-Україна писало, що уряд визначив умови роботи органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у годину пік на період карантину.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України карантинІвано-Франківська областьКоронавірус
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