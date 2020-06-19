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В Ивано-Франковской области усилили контроль над карантином

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 22:30
В Ивано-Франковской области усилили контроль над карантином
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В области ухудшилась эпидемическая ситуация

Ивано-Франковская область усилила контроль над соблюдением карантинных мер. Соответствующее решение было принято областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, на сейчас критическая ситуация наблюдается в Верховинском, Городенкивскому и Долинском районах.

"Были приняты решения по усилению контроля Национальной полицией, Госпродпотребслужбой за выполнением карантинных и противоэпидемических требований органами местного самоуправления и руководителями субъектов хозяйствования", - сообщили в ОГА.

Также на заседании обсуждался вопрос о закрытии детских садов в Верховинском, Долинском, Городенкивскому, Косовском и Надвирнянском районах.

Отметим, на протяжении последних четырех дней в области фиксируют стабильно более 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе болеют уже 1940 человек.

Напомним, Кабинет министров продлили карантин в Украине до 31 июля, при этом регионы могут самостоятельно усиливать ограничения.

В частности, с 22 июня отдельные регионы смогут ужесточать карантин, основываясь новой методикой оценивания.

Также РБК-Украина писало, что правительство определило условия работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в час пик на период карантина.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинИвано-Франковская областьКоронавирус
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