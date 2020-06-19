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В Україні визначили умови роботи в годину пік на період карантину

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 21:16
В Україні визначили умови роботи в годину пік на період карантину
Фото: транспорт під час карантину (РБК-Україна)

Графіки роботи рекомендують змінити, щоб уникнути скупчення людей у транспорті

Кабінет міністрів визначив умови роботи органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у годину пік на період карантину. Рекомендації покликані зменшити скупчення людей у громадському транспорті.

Відповідна постанова Кабміну №500 була оприлюднена в п'ятницю, 19 червня.

Згідно з документом, на період карантину рекомендується забезпечити гнучкий режим робочого дня, який передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників. По можливості, організувати роботу на дому.

Також рекомендується встановити початок роботи о 10 або більше пізніше час суб'єктам таких видів економічної діяльності:

  • оптова і роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • поштова та кур'єрська діяльність;
  • тимчасове розміщення та організація харчування;
  • страхова діяльність;
  • освіта;
  • надання соціальної допомоги;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Київській міській, обласним і районним державним адміністраціям рекомендували розробити графіки роботи підприємств, установ і організацій з різним початком і закінченням часу роботи залежно від територіального розташування, сфери діяльності та специфіки діяльності.

Органи місцевого самоврядування мають розробити маршрути руху громадського транспорту з урахуванням нових графіків роботи.

Нагадаємо, 17 червня Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Уряд запровадив нові критерії оцінки готовності регіонів до ослаблення карантину, згідно з яким 22 червня можливе посилення обмежень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантинграфик
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