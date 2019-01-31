У Івано-Франківській області викрили на хабарі військовослужбовця

Офіцер вимагала хабар у розмірі 1 800 доларів

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке офицера отдела морально-психологической работы одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что женщина требовала 1 800 долларов в военнослужащего за не привлечение его к ответственности за то, что он самовольно оставил расположение части.

"Сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области задокументировали получение офицером первой части неправомерной выгоды в сумме 300 долларов. Правоохранители задержали злоумышленницу на одной из улиц Киева согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения от посредника вторую часть взятки в размере полторы тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.

До этого СБУ задержали на взятке в 14 тыс. гривен заместителя начальника одного из райвідділень главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

РБК-Украина сообщало, что ГБР передало в суд 150 обвинительных актов за 2 месяца работы.