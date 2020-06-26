В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків

Фото: підтоплений будинок (facebook com MNSCHE)

Збитки від паводків на Прикарпатті оцінюють

Попередньо, паводки в Івано-Франківській області пошкодили 13 тисяч будинків. В області 2 людини загинули, ще одна вважається зниклою безвісти.

Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів в ефірі Свобода Live.

За словами Федоріва, місцями вода зайшла лише подвір'я, а подекуди - затопила приміщення. Також є випадки сильного пошкодження або повної руйнації будинків через паводок. Збитки, завдані негодою, наразі оцінюються.

При цьому проводити евакуацію не довелося, у більшості випадків люди селилися у родичів.

"При необхідності, область має заклади для відселення постраждалих. Це заклади, що готувалися, як резерв для обсервації та самоізоляції для хворих на коронавірус", - додав глава ОДА.

Нагадаємо, у Чернівецькій області руйнівні паводки завдали збитків на понад 1 млрд гривень.

Крім того, для відновлення пошкоджених паводками об'єктів у Закарпатській області необхідно майже 180 млн гривень.

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Автор: Дмитро Левицький