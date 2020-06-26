ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 21:07
В Івано-Франківській області паводки пошкодили 13 тисяч будинків
Фото: підтоплений будинок (facebook com MNSCHE)

Збитки від паводків на Прикарпатті оцінюють

Попередньо, паводки в Івано-Франківській області пошкодили 13 тисяч будинків. В області 2 людини загинули, ще одна вважається зниклою безвісти.

Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів в ефірі Свобода Live.

За словами Федоріва, місцями вода зайшла лише подвір'я, а подекуди - затопила приміщення. Також є випадки сильного пошкодження або повної руйнації будинків через паводок. Збитки, завдані негодою, наразі оцінюються.

При цьому проводити евакуацію не довелося, у більшості випадків люди селилися у родичів.

"При необхідності, область має заклади для відселення постраждалих. Це заклади, що готувалися, як резерв для обсервації та самоізоляції для хворих на коронавірус", - додав глава ОДА.

Нагадаємо, у Чернівецькій області руйнівні паводки завдали збитків на понад 1 млрд гривень.

Крім того, для відновлення пошкоджених паводками об'єктів у Закарпатській області необхідно майже 180 млн гривень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України паводокповіньІвано-Франківська областьПрикарпатье
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся