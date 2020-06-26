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У Чернівецькій області паводки завдали мільярдних збитків

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 19:15
У Чернівецькій області паводки завдали мільярдних збитків
Фото: паводок (cv.dsns.gov.ua)

Негода спричинила збитків на понад 1 млрд гривень

У Чернівецькій області оцінили попередні збитки від паводків. Негода спричинила збитків на понад 1 млрд гривень.

Про це розповів заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олексій Бойко в коментарі "Укрінформу".

За словами керівника штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха, збитки продовжують підраховувати. Наразі вони оцінюються у 1 млрд 50 млн гривень.

Паводки пошкодили та зруйнували мости, дамби, дороги державного та місцевого значення, а також завдали збитків місцевим жителям. Найбільше постраждали Путильський, Вижницькій та Кіманський райони.

Нагадаємо, цього тижня західні області України охопили потужні паводки, спричинені рясними зливами. Потоки води руйнували та пошкоджували дороги, мости, газопроводи, лінії електропередач та житлові будинки.

У Закарпатській області на відновлення пошкоджених паводками об'єктів знадобиться майже 180 млн гривень.

Крім того, збитки від негоди також оцінили у Чернівцях, де паводки затопили ринки, вулиці та будинки.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України убыткипаводокповіньЧерновицкая область
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