Названі області, в яких зафіксовані нові випадки зараження на коронавірус

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу зафіксовано 10 нових випадків зараження коронавірусом у Київській області

Названі області, в яких зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, в Україні вже 84 випадки зараження коронавірусом.

Ситуація в областях така:

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний);

м. Київ - 29 випадків;

- 29 випадків; Київська область - 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби ;

- 15 випадків, з них ; Львівська область - 2 випадки;

Тернопільська область - 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний);

- 25 випадків (1 летальний); Черкаська область - 1 випадок.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні зафіксували ще 11 випадків зараження Covid-19.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів пояснила, чому в Україні не можуть ввести надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Також Ковалів закликала українців максимально дотримуватися карантину, щоб уже в травні повернутися на роботу.

В Офісі президента розповіли, що в пік поширення коронавірусу Україні потрібно більше 100 мільярдів гривень на підтримку медичної галузі.