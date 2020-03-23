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В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 16:47
В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінці було 65 років

У Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла жінка, у якої підозрювали наявність коронавірусу. Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, жінці було 65 років, її госпіталізували до лікарні з симптомами, схожими на COVID-19.

"Сьогодні, на жаль, жінка з підозрою 65 років померла у обласній інфекційній лікарні з села Чукалівка. Поки що вона з підозрою, відповідні тести передані до Києва і відповідно будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра", - повідомив Марцінків.

Він також наголосив, що це вже другий випадок смерті в області людини, у якої підозрювали коронавірус.

Нагадаємо, на даний момент в Україні підтверджено три смерті від коронавірусу. Третьою жертвою якраз стала 56-річна мешканка Івано-Франківська.

Всього в Україні зафіксовано 73 випадки зараження COVID-19. Детальніше про те, що відбувається в Україні nf світі в зв'язку з пандемією коронавируса - в матеріалі РБК-Україна.

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