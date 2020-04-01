Івано-Франківськ обмежують на в'їзд, а МОЗ дозволив роботу ринків: новини за 31 березня

Колаж РБК-Україна

Кількість випадків коронавируса в Україні зросла до 645, Івано-Франківськ з 2 квітня обмежує в'їзд у місто, МОЗ дозволив роботу продуктовим ринкам за умови виконання ряду вимог. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 31 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні число хворих коронавірусом перевищило 600 осіб

Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 645 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, за день було підтверджено 96 нових випадків зараження коронавірусом.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням", - йдеться у повідомленні. Також повідомляється про 17 смертельних випадків від вірусу. Від інфекції одужали 10 українців - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу у їхньому організмі.

Івано-Франківськ обмежують на в'їзд через COVID-19

Через коронавірус в Івано-Франківську з 2 квітня обмежують в'їзд до міста. Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки заявив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, на в'їздах до Івано-Франківська встановлять контрольно-пропускні пункти, на яких буде проводитися обов'язковий температурний скринінг. В'їзд до міста обмежується з 00:00 2 квітня. Для цього Марцінків попросив задіяти Національну гвардію.

МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам

Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні за дотримання деяких карантинних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження головного санітарного лікаря.

Мінохорони здоров’я назвав 6 умов для можливості роботи таких ринків.

У Раді заблокували підписання закону про ринок землі

У Верховній раді України заблокували підписання законопроекту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, на сайті парламенту опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. №2178-10 від 10.10.2019 року)". Автори постанов - два позафракційних нардепи.

Таким чином, до розгляду цих постанов, підписання законопроекту №2178-10 заблоковано як для глави парламенту, так і для президента.

Єрмак назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки"

Саміт лідерів "нормандської четвірки" пройде після виконання кількох умов. Про це на брифінгу заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна завжди робила все, щоб це виконати, але не все залежить від нас. На жаль, інша сторона не дотримується тих зобов'язань, які досягнуті в Парижі. У першу чергу, це припинення вогню. Українська сторона повторює: якщо хтось нападає, стріляє по нашим бійцям, наша армія щоразу дає відсіч, але це не зупиняє наше прагнення до миру, домовленостей. В першу чергу, це мінські домовленості ", - заявив Єрмак.

Справа Кожари: на одязі його дружини знайшли сліди від пострілу

Експертиза виявила сліди від пострілу на одязі дружини Леоніда Кожари, який заарештований за підозрою у вбивстві колишнього гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство. Інфо".

За даними журналістів, після смерті Старицького одяг Леоніда Кожари та його дружини Марини Козерод віддали на експертизу. У висновках експертів значиться, що на одязі і тілі Кожари не знайшли ані слідів крові Старицького, ані слідів від пострілу. У той же час на спортивній кофті, в яку в день вбивства була одягнена Козерод, експерти виявили дифеніламін, який може свідчити про наявність слідів від пострілу.

Київ замело снігом в останній день березня: яскраві фото і відео

У Києві пішов сніг в останній день березня. Ранок карантинної столиці багато жителів зустріли, спостерігаючи за погодною аномалією з балконів багатоквартирних будинків. Фото і відео снігопаду в епіцентрі весни - в матеріалі Styler.