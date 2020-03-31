МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінохорони здоров’я назвав 6 умов для можливості роботи таких ринків

Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні за дотримання деяких карантинних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження головного санітарного лікаря.

Відповідно до документу, ринки можуть функціонувати за наступних умов:

це має бути офіційно зареєстрований ринок харчових продуктів;

на 20 кв.м має знаходитись не більше одної людини

дистанція між людьми в чергах - мінімум 1,5 метри

персонал ринків та покупці мають носити захисні маски

ринок має дотримуватись протиепідеміологічних заходів

для ринків вихідного дня відстань між торговими точками має бути мінімум 3 метри.

Нагадаємо, робота продуктових ринків була заборонена відповідно до карантинних заходів, прийнятих Кабінетом міністрів для боротьби з пандемією коронавірусу в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський на час карантину в Україні попросив місцеву владу самостійно вирішувати питання роботи продуктових ринків.

Також повідомлялося, що, незважаючи на карантинні обмеження, з часом частина продуктових ринків зможе запрацювати, якщо вони будуть дотримуватись санітарних норм та протиепідемічних заходів.