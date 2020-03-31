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МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 18:10
МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінохорони здоров’я назвав 6 умов для можливості роботи таких ринків

Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні за дотримання деяких карантинних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження головного санітарного лікаря.

Відповідно до документу, ринки можуть функціонувати за наступних умов:

  • це має бути офіційно зареєстрований ринок харчових продуктів;
  • на 20 кв.м має знаходитись не більше одної людини
  • дистанція між людьми в чергах - мінімум 1,5 метри
  • персонал ринків та покупці мають носити захисні маски
  • ринок має дотримуватись протиепідеміологічних заходів
  • для ринків вихідного дня відстань між торговими точками має бути мінімум 3 метри.МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам

Нагадаємо, робота продуктових ринків була заборонена відповідно до карантинних заходів, прийнятих Кабінетом міністрів для боротьби з пандемією коронавірусу в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський на час карантину в Україні попросив місцеву владу самостійно вирішувати питання роботи продуктових ринків.

Також повідомлялося, що, незважаючи на карантинні обмеження, з часом частина продуктових ринків зможе запрацювати, якщо вони будуть дотримуватись санітарних норм та протиепідемічних заходів.

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