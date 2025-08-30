В Ивано-Франковске слышны взрывы: работает ПВО
В ночь на 30 августа в Ивано-Франковске громко. В городе на фоне атаки дронов работает ПВО.
Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Работает ПВО! Будем внимательны!", - говорится в сообщении в 03:12.
Перед этим он писал, что происходит массированная атака (вероятно, имея в виду всю Украину), поэтому есть высокий уровень опасности.
Где объявили тревогу
Старом на 03:26 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал почти по всей стране. Причиной этого являются ударные дроны россиян.
Обстрел Ивано-Франковска
Напомним, что в прошлом месяце, в ночь на 21 июля, россияне совершили самую масштабную атаку на Ивано-Франковск. По городу и области прилетали дроны и баллистические ракеты.
В результате атаки была повреждена инфраструктура, а также были пострадавшие.
