ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самая большая атака за всю войну. Ивано-Франковск обстреляли ракетами и дронами: подробности

Ивано-Франковск, Понедельник 21 июля 2025 06:33
UA EN RU
Самая большая атака за всю войну. Ивано-Франковск обстреляли ракетами и дронами: подробности Фото: Ивано-Франковск пережил массированную атаку дронов и ракет (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атаковали Ивано-Франковск и область ударными дронами и баллистическими ракетами. В результате ударов есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

По его словам, город был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и "Шахедов".

"В трех селах громады имеем повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Но в легком состоянии", - отметил мэр.

Марцинкив добавил, что ударов "было очень много" и сейчас уточняются последствия атаки еще по двум селам громады.

"Спасибо ПВО. Всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения", - сказал городской голова.

Обновлено 07:38

Руслан Марцинкив обнародовал последствия российского обстрела в одном из сел общины. По его словам, пострадавшие отсутствуют.

Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (https://t.me/martsinkiv_ONLINE/10373)

Ночная атака РФ ночная атака РФ

Напомним, минувшей ночью армия РФ обстреляла Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В Ивано-Франковске первые взрывы из-за работы ПВО прозвучали около 03:00.

Около 05:30 область атаковали еще много беспилотников, а также приближались крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Но их успешно сбила ПВО.

Около 06:00 россияне ударили по городу ракетами "Кинжал", выпущенных с истребителей МиГ-31.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе