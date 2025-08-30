В Івано-Франківську чути вибухи: працює ППО

В ніч на 30 серпня в Івано-Франківську гучно. У місті на тлі атаки дронів працює ППО.

Про це заявив мер міста Руслан Марцінків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працює ППО! Будьмо уважні!", - йдеться у повідомленні о 03:12.

Перед цим він писав, що відбувається масована атака (ймовірно, маючи на увазі всю Україну), тому є високий рівень небезпеки.

Де оголосили тривогу

Старом на 03:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій країні. Причиною цього є ударні дрони росіян.