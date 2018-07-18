Чорногорія може втягнути НАТО в нову війну, - Трамп

Трамп у черговий раз підкреслив необхідність країн-членів альянсу збільшувати витрати на оборону

Чорногорія може втягнути Північноатлантичний альянс у нову війну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News, записаному у Гельсінкі, передає "Радіо Свобода".

Зазначимо, що вказане інтерв'ю було оприлюднене 17 липня. Трампа запитали про статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає, що напад на члена альянсу є нападом на всіх членів. Так, американський лідер зазначив, що чорногорці - сильний і дуже агресивний народ.

"Це дуже сильні люди, дуже агресивні. Вони можуть стати агресивними і, вітаю, ви у Третій світовій війні", - сказав очільник США.

Додамо, що на запитання ведучого: "Чому мій син має їхати до Чорногорії захищати її від нападу?", Трамп відповів: "Я розумію, що ви кажете, я теж ставлю таке питання". Однак разом з тим президент визнав, що, за статутом НАТО, альянс мусить захищати Чорногорію у разі нападу, тому що "все так влаштовано".

Крім того, Трамп у черговий раз підкреслив необхідність країн-членів альянсу збільшувати витрати на оборону.

Нагадаємо, 17 липня американський президент заявив, що поліпшення фінансування НАТО є його заслугою. Він підкреслив, що раніше альянс був слабким, але зараз він знову посилився, що "погано для Росії".

При цьому, за його словами, зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним пройшла краще, аніж с союзниками по НАТО.