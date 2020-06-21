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Підсумкова атестація для школярів скасована: Зеленський підписав закон

Новини » Суспільство     21.06.2020 - 15:28
Підсумкова атестація для школярів скасована: Зеленський підписав закон
Фото: школа (Віталій Носач, РБК-Україна)

Випускники шкіл не будуть здавати підсумкову атестацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Про це в. о. міністра освіти Любомира Мандзій сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Закон підписаний президентом", - повідомила вона.

Прийнятий Верховною радою закон передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

"Одержувачі освіти, які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - зазначено у тексті закону.

Даний проект президент Володимир Зеленський вніс у Раду 17 червня, а на наступний день парламент схвалив закон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що поки немає підстав для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВерховна Радашкола
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