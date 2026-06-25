Идти в школу больше не нужно. Как изменить место обучения ребенка в Киеве онлайн

На Портале услуг Киева появился новый полезный цифровой сервис. Он позволяет родителям подавать заявление на перевод ребенка в другую школу дистанционно - даже не выходя из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное: Цель новой услуги : теперь родители могут перевести ребенка в другую школу удаленно, не посещая учебное заведение лично.

: теперь родители могут перевести ребенка в другую школу удаленно, не посещая учебное заведение лично. Важные нюансы : онлайн-услуга доступна только для коммунальных школ столицы и при условии, что заведение открыло набор на перевод.

: онлайн-услуга доступна только для коммунальных школ столицы и при условии, что заведение открыло набор на перевод. Как подать заявление : авторизоваться в личном кабинете на Портале услуг Киева, выбрать сервис "Перевод ребенка в новую школу", заполнить заявку и отслеживать ее статус.

: авторизоваться в личном кабинете на Портале услуг Киева, выбрать сервис "Перевод ребенка в новую школу", заполнить заявку и отслеживать ее статус. Право выбора : при подаче заявления можно указать - при наличии в конкретной школе - желаемый тип класса (дневной, дистанционный, специальный) и удобную форму получения образования (очная, заочная, экстернатная и т.д.).

: при подаче заявления можно указать - при наличии в конкретной школе - желаемый тип класса (дневной, дистанционный, специальный) и удобную форму получения образования (очная, заочная, экстернатная и т.д.). Финал процедуры: перевод завершается после получения подтверждения от новой школы (при наличии свободного места), тогда предыдущее заведение оформляет отчисление.

Что именно изменилось для родителей школьников

Портал услуг - это онлайн-платформа, которая предоставляет жителям Киева удобный доступ к разным городским сервисам.

В КГДА рассказали, что недавно там заработала новая электронная услуга, которая позволяет родителям дистанционно подать заявление на перевод ребенка в другое учреждение общего среднего образования.

То есть отныне весь процесс можно осуществить онлайн - без необходимости лично посещать школу для оформления соответствующих документов.

"Мы последовательно переводим образовательные услуги в цифровой формат, чтобы сделать их максимально удобными для родителей", - сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

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В каких случаях такая услуга "не сработает"

Заместитель главы КГГА рассказал, что онлайн-перевод между школами - это еще один сервис, который:

экономит время;

упрощает взаимодействие с учебными заведениями;

позволяет пройти большинство процедур дистанционно.

"Для современного города - это уже не дополнительная возможность, а необходимый стандарт качества услуг", - подчеркнул Мондриевский.

Однако родителям школьников важно понимать, что сервис доступен для перевода в те учебные заведения, которые открыли набор "на перевод учеников и отчисление".

Кроме того, услуга доступна исключительно для коммунальных школ столицы (то есть для частных заведений она "не сработает").

Как сменить место обучения ребенка дистанционно

Для того чтобы воспользоваться новой образовательной услугой, необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на Портале услуг Киева;

выбрать сервис "Перевод ребенка в новую школу";

заполнить и подать электронное заявление;

отслеживать статус его обработки онлайн.

Услуга "Перевод ребенка в новую школу" на Портале (скриншот: kyivcity.gov.ua)

В КГГА отметили, что при подаче заявления родители могут выбрать желаемый тип класса и форму получения образования (если такие доступны в выбранном заведении).

Предусмотрена, в частности, возможность выбора:

между классами общего типа (дневными или смешанными), дистанционными и специальными классами;

между разными формами обучения - очной, дистанционной, дистанционной с украиноведческим компонентом, вечерней, заочной, сетевой или экстернатной.

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Гражданам объяснили, что такой подход позволяет учесть индивидуальные потребности ребенка и пожелания семьи.

Для завершения процедуры перевода ребенка необходимо получить подтверждение от нового учебного заведения - о возможности зачисления (при наличии свободных мест).

После этого: