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Італійський телеведучий вибачився за те, що назвав Україну "малою Росією"

Новини » В світі     30.01.2020 - 05:27
Італійський телеведучий вибачився за те, що назвав Україну "малою Росією"
Фото: посольство України в Італії (facebook.com/ukr.embassy.italy)

Інсінна заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка"

Ведучий програми L’еredità на італійському телебаченні Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання ним словосполучення "мала Росія" щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства України в Італії.

Зазначається, що після консультацій посольства з керівництвом телевізійної компанії, Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення "мала Росія".

Інсінна, зокрема, заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка".

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "мала Росія" стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - зазначив телеведучий.

Нагадаємо, посольство України в Італії повідомляло, що ведучий італійського мовника RAI заявив в ефірі 26 січня, що "мала Росія" - друга назва України". Українські дипломати звернулися до італійського суспільного мовника RAI з вимогою відкоригувати свої дії в зв'язку з висловлюваннями ведучого.

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