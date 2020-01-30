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Итальянский телеведущий извинился за то, что назвал Украину "малой Россией"

Новости » В мире     30.01.2020 - 05:27
Итальянский телеведущий извинился за то, что назвал Украину "малой Россией"
Фото: посольство Украины в Италии (facebook.com/ukr.embassy.italy)

Инсинна заявил, что "это была досадная неумышленная ошибка"

Ведущий программы L'еredità на итальянском телевидении Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления им словосочетания "малая Россия" в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Италии.

Отмечается, что после консультаций посольства с руководством телевизионной компании, Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "малая Россия".

Инсинна, в частности, заявил, что "это была досадная непреднамеренная ошибка".

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление "малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная неумышленная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - отметил телеведущий.

Напомним, посольство Украины в Италии сообщало, что ведущий итальянского вещателя RAI заявил в эфире 26 января, "малая Россия" - это второе название Украины". Украинские дипломаты обратились к итальянского общественного вещателя RAI с требованием откорректировать свои действия в связи с высказываниями ведущего.

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