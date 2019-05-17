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В Італії сьогодні допитають свідків по справі гвардійця Марківа

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 11:21
В Італії сьогодні допитають свідків по справі гвардійця Марківа
Фото: Віталій Марків (facebook.com/arsen.avakov.1)

Голова МВС Арсен Аваков буде присутній в залі суду

В Італії сьогодні, 17 травня, відбудеться чергове судове засідання по справі несправедливо звинуваченого гвардійця Віталія Марківа. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що голова МВС Арсен Аваков буде присутній в залі суду для того, щоб висловити підтримку українському військовослужбовцю і надати необхідні докази його невинності.

У ході судового засідання будуть допитані свідки захисту: в. о. командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан і чотири товариша по службі Марківа.

Нагадаємо, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня поточного року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова і в спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій у Слов'янська (Донецька область).

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Марків не міг бути причетним до загибелі громадянина Італії. Україна готова надати суду всі документи по даній справі.

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