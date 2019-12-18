Італійський суд використовував фейкові сюжети ростб у справі Марківа, - NYT

Італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі українського військового Віталія Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначалося, велика частина доказів, що Марків координував артилерійський удар, в результаті якого загинув італійський військовий фотограф на Донбасі, була отримана з його електронних пристроїв.

Проте пізніше виявилося, що серед доказів, представлених італійською прокуратурою, були повідомлення з публікацій, які є джерелами російської пропаганди.

"Включення двох відеороликів від Russia Today, а також матеріали на сепаратистському сайті "Російська весна", поставило питання про те, якою мірою фейкові новини, проникаючи в західні засоби масової інформації та вибори, тепер проникають в західні країни та їхні суди", - йдеться в повідомленні.

Італійські прокурори у свою чергу заявили, що не вважають матеріали Russia Today вирішальними у вироку, а суду присяжних не дозволяється обговорювати те, що переконало їх у винності Марківа.

"Але включення в суд пропаганди і дезинформації, незалежно від її переконливості, викликало тривогу в експертів і деяких політиків", - йдеться в матеріалі видання.

Також наголошується, що в грудні ліберальна партія "Велика Європа" стверджувала, що судовий процес був зіпсований "чутками і забобонами", і просила Європейський союз направити спостерігачів на апеляційний процес,, який, як очікується, почнеться навесні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марків міститься в міланській виправної колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

Також РБК-Україна писало, що до захисту Марківа, крім двох італійських адвокатів, приєднався український адвокат Олександр Чебаненко.

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