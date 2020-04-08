До Італії прибув український літак з гуманітарною допомогою

Фото: український літак з гумдопомогою (facebook.com/anton.gerashchenko)

П’ять тон спеціальних санітайзерів вже сьогодні будуть використовувати медичні працівники Італії

Для боротьби з поширенням коронавірусу в Італію прилетів український літак з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Як повідомляється, український літак з п'ятьма тоннами гуманітарної допомоги вже приземлився в Італії. Так, вже сьогодні медичні працівники зможуть використовувати спеціальні санітайзери задля протидії поширенню хвороби.

Нагадаємо, зранку з київського аеропорту "Жуляни" до Риму вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом. Поставка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

Також, в Італії на примусовому карантині через коронавірус, або в госпіталі в інтенсивній терапії знаходяться десятки українців.

Крім того РБК-Україна раніше повідомляло, що Італія стала епіцентром розповсюдження коронавірусу в Європі. За даними на вівторок, 7 квітня, всього в Італії понад 132 тис. людей заразилися новим коронавірусом. Майже 23 тис. хворих вже одужали, 16 523 - померли.