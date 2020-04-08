Україна відправила до Італії літак з гумдопомогою

Фото: український літак з гумдопомогою (facebook.com/anton.gerashchenko)

Поставка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України

Зранку з київського аеропорту "Жуляни" до Риму вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він зазначив, що поставка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем в 5 000 літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків", - написав він.

Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Нагадаємо, Володимир Зеленський для допомоги в боротьбі з коронавірусом в Італії підписав указ про відправку українських медиків до цієї країни.

Згідно з документом, до країни відправиться бригада українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, частина - Міністерством внутрішніх справ.

Зазначимо, в Італії на примусовому карантині через коронавірус, або в госпіталі в інтенсивній терапії знаходяться десятки українців.