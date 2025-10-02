Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг: в ряде стран люди вышли на протесты
Корабли Военно-морских сил Израиля перехватили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Сектор Газа с гуманитарной миссией. На одной из лодок находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы в соцсети Х Глобальной флотилии "Сумуд" (которая направлялась в Газу), "Флотилии свободы" и МИД Израиля.
Отмечается, что на момент задержания, корабли находились примерно в 112 км от побережья.
Представители флотилии "Сумуд" отметили, что часть их судов с пассажирами перехватили и захватили израильтяне, а остальные продолжили движение в Сектор Газа.
Организация обнародовала видео с участием Греты Тунберг и заявила, что действия Израиля являются незаконным задержанием активистов. Среди задержанных также депутат Европарламента из Франции Эмма Фуро.
GRETA THUNBERG HAS BEEN CAPTURED pic.twitter.com/64X9KnjTvD- Global Sumud Flotilla (@GSMFlotilla) 1 октября 2025 г.
"Флотилия свободы", которая уже не впервые пытается организовать миссии с доставкой помощи в анклав, отметила, что на этот раз "похищены честные люди", ведь их действия не нарушали никаких законов. Зато, по их словам, преступлением являются действия Израиля в Секторе Газа, что можно расценивать как геноцид.
Провокация Тунберг или военное преступление Израиля
Накануне инцидента Грета в своем Instagram сообщила, что остановка флотилии станет военным преступлением со стороны Тель-Авива, ведь это будет "нарушением международного морского и гуманитарного права". Она подчеркнула, что Израиль не имеет права блокировать доставку гуманитарных грузов в анклав.
Израильское правительство назвало путешествие флотилии "Сумуд" провокацией. В МИД страны напомнили, что Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима неоднократно предлагали участникам миссии безопасные пути доставки помощи в Газу.
Перед инцидентом израильская сторона официально предупредила, что суда движутся в зону боевых действий и нарушают действующую морскую блокаду.
"Грета и ее соратники находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо", - заявили в ведомстве.
Глава МИД Италии Жан-Ноэль Барро заявил, что Израиль пообещал не применять силу против более 500 человек на борту, среди которых политики из Франции и Италии, пишет ВВС.
В августе интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности подтвердила факт массового голода среди жителей города Газа.
Протесты в Европе
Тем временем в ряде европейских стран вспыхнули протесты на фоне задержания участников миссии "Глобальный Сумуд".
Тысячи людей вышли с митингами на улицы Флоренции, Берлина, Парижа, Рима, Брюсселя, Афин, Барселоны, Анкары и Стамбула.
В частности, в Италии митингующие блокируют железнодорожные пути. В Стамбуле и Барселоне тысячи людей вышли на митинги перед консульствами Израиля.
В Анкаре люди протестуют напротив здания посольства США. А в Берлине полиция задержала еврейского активиста, который поддерживал флотилию "Сумуд".
Скандальные миссии Греты Тунберг
В этом году шведская экологическая активиста Грета Тунберг дважды пыталась морским путем попасть морем в Сектор Газа.
1 июня Тунберг вместе с 11 пропалестинскими активистами отправилась к побережью анклава на парусном судне Madleen. На борту судна также присутствовала депутат Европарламента от Франции Рима Гассан.
9 июня израильские военные остановили судно, задержали активистов и впоследствии депортировали их в Европу.
После возвращения в Швецию, активистка раскритиковала израильское правительство и президента США Дональда Трампа, который назвал ее "разъяренным человеком".
31 августа новая флотилия вышла на повторный прорыв блокады Сектора Газы.
9 сентября неизвестный дрон атаковал судно, на котором находилась Тунберг.