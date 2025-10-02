ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг: в ряде стран люди вышли на протесты

Израиль, Четверг 02 октября 2025 02:35
UA EN RU
Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг: в ряде стран люди вышли на протесты Фото: шведская экоактивистка Грета Тунберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Корабли Военно-морских сил Израиля перехватили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Сектор Газа с гуманитарной миссией. На одной из лодок находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы в соцсети Х Глобальной флотилии "Сумуд" (которая направлялась в Газу), "Флотилии свободы" и МИД Израиля.

Отмечается, что на момент задержания, корабли находились примерно в 112 км от побережья.

Представители флотилии "Сумуд" отметили, что часть их судов с пассажирами перехватили и захватили израильтяне, а остальные продолжили движение в Сектор Газа.

Организация обнародовала видео с участием Греты Тунберг и заявила, что действия Израиля являются незаконным задержанием активистов. Среди задержанных также депутат Европарламента из Франции Эмма Фуро.

"Флотилия свободы", которая уже не впервые пытается организовать миссии с доставкой помощи в анклав, отметила, что на этот раз "похищены честные люди", ведь их действия не нарушали никаких законов. Зато, по их словам, преступлением являются действия Израиля в Секторе Газа, что можно расценивать как геноцид.

Провокация Тунберг или военное преступление Израиля

Накануне инцидента Грета в своем Instagram сообщила, что остановка флотилии станет военным преступлением со стороны Тель-Авива, ведь это будет "нарушением международного морского и гуманитарного права". Она подчеркнула, что Израиль не имеет права блокировать доставку гуманитарных грузов в анклав.

Израильское правительство назвало путешествие флотилии "Сумуд" провокацией. В МИД страны напомнили, что Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима неоднократно предлагали участникам миссии безопасные пути доставки помощи в Газу.

Перед инцидентом израильская сторона официально предупредила, что суда движутся в зону боевых действий и нарушают действующую морскую блокаду.

"Грета и ее соратники находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо", - заявили в ведомстве.

Глава МИД Италии Жан-Ноэль Барро заявил, что Израиль пообещал не применять силу против более 500 человек на борту, среди которых политики из Франции и Италии, пишет ВВС.

В августе интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности подтвердила факт массового голода среди жителей города Газа.

Протесты в Европе

Тем временем в ряде европейских стран вспыхнули протесты на фоне задержания участников миссии "Глобальный Сумуд".

Тысячи людей вышли с митингами на улицы Флоренции, Берлина, Парижа, Рима, Брюсселя, Афин, Барселоны, Анкары и Стамбула.

В частности, в Италии митингующие блокируют железнодорожные пути. В Стамбуле и Барселоне тысячи людей вышли на митинги перед консульствами Израиля.

В Анкаре люди протестуют напротив здания посольства США. А в Берлине полиция задержала еврейского активиста, который поддерживал флотилию "Сумуд".

Скандальные миссии Греты Тунберг

В этом году шведская экологическая активиста Грета Тунберг дважды пыталась морским путем попасть морем в Сектор Газа.

1 июня Тунберг вместе с 11 пропалестинскими активистами отправилась к побережью анклава на парусном судне Madleen. На борту судна также присутствовала депутат Европарламента от Франции Рима Гассан.

9 июня израильские военные остановили судно, задержали активистов и впоследствии депортировали их в Европу.

После возвращения в Швецию, активистка раскритиковала израильское правительство и президента США Дональда Трампа, который назвал ее "разъяренным человеком".

31 августа новая флотилия вышла на повторный прорыв блокады Сектора Газы.

9 сентября неизвестный дрон атаковал судно, на котором находилась Тунберг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня