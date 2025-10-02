Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг: в ряде стран люди вышли на протесты

Корабли Военно-морских сил Израиля перехватили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Сектор Газа с гуманитарной миссией. На одной из лодок находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Отмечается, что на момент задержания, корабли находились примерно в 112 км от побережья.

Представители флотилии "Сумуд" отметили, что часть их судов с пассажирами перехватили и захватили израильтяне, а остальные продолжили движение в Сектор Газа.

Организация обнародовала видео с участием Греты Тунберг и заявила, что действия Израиля являются незаконным задержанием активистов. Среди задержанных также депутат Европарламента из Франции Эмма Фуро.

GRETA THUNBERG HAS BEEN CAPTURED pic.twitter.com/64X9KnjTvD - Global Sumud Flotilla (@GSMFlotilla) 1 октября 2025 г.

"Флотилия свободы", которая уже не впервые пытается организовать миссии с доставкой помощи в анклав, отметила, что на этот раз "похищены честные люди", ведь их действия не нарушали никаких законов. Зато, по их словам, преступлением являются действия Израиля в Секторе Газа, что можно расценивать как геноцид.

Провокация Тунберг или военное преступление Израиля

Накануне инцидента Грета в своем Instagram сообщила, что остановка флотилии станет военным преступлением со стороны Тель-Авива, ведь это будет "нарушением международного морского и гуманитарного права". Она подчеркнула, что Израиль не имеет права блокировать доставку гуманитарных грузов в анклав.

Израильское правительство назвало путешествие флотилии "Сумуд" провокацией. В МИД страны напомнили, что Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима неоднократно предлагали участникам миссии безопасные пути доставки помощи в Газу.

Перед инцидентом израильская сторона официально предупредила, что суда движутся в зону боевых действий и нарушают действующую морскую блокаду.

"Грета и ее соратники находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо", - заявили в ведомстве.

Глава МИД Италии Жан-Ноэль Барро заявил, что Израиль пообещал не применять силу против более 500 человек на борту, среди которых политики из Франции и Италии, пишет ВВС.

В августе интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности подтвердила факт массового голода среди жителей города Газа.

Протесты в Европе

Тем временем в ряде европейских стран вспыхнули протесты на фоне задержания участников миссии "Глобальный Сумуд".

Тысячи людей вышли с митингами на улицы Флоренции, Берлина, Парижа, Рима, Брюсселя, Афин, Барселоны, Анкары и Стамбула.

В частности, в Италии митингующие блокируют железнодорожные пути. В Стамбуле и Барселоне тысячи людей вышли на митинги перед консульствами Израиля.

В Анкаре люди протестуют напротив здания посольства США. А в Берлине полиция задержала еврейского активиста, который поддерживал флотилию "Сумуд".