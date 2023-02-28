ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Италии задержаны трое иностранцев, причастных к аварии лодки с десятками жертв

Новина українською →
Италия, Вторник 28 февраля 2023 23:57
В Италии задержаны трое иностранцев, причастных к аварии лодки с десятками жертв Фото: в Италии задержали организаторов нелегальной перевозки мигрантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Италии задержаны три человека, подозреваемые в нелегальной контрабанде людей с помощью лодки, что привело к гибели минимум 65 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция страны сообщила, что были задержаны двое мужчин пакистанского происхождения и один - турецкий. Сейчас правоохранители ищут еще одного подозреваемого, причастного к делу.

По данным полиции, именно на этих людей указывали выжившие мигранты как на организаторов нелегальной перевозки.

"По предварительной информации, они просили мигрантов о 8000 евро денежного вознаграждения взамен на доставку к берегам Италии", - сообщили правоохранители.

Напомним, что у берегов южной Италии затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека, среди которых 12 детей.

Ранее сообщалось, что в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление