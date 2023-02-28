ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Італії затримали трьох іноземців, причетних до аварії човна з десятками жертв

Новость на русском →
Італія, Вівторок 28 лютого 2023 23:57
В Італії затримали трьох іноземців, причетних до аварії човна з десятками жертв Фото: в Італії затримали організаторів нелегального перевезення мігрантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Італії затримали трьох людей, підозрюваних в нелегальній контрабанді людей за допомогою човна, що призвело до загибелі мінімум 65 мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліція країни повідомила, що було затримано двох чоловіків пакистанського походження і одного - турецького. Зараз правоохоронці шукають ще одного підозрюваного, причетного до справи.

За даними поліції, саме на цих людей вказували мігранти, що вижили, як на організаторів нелегального перевезення.

"За попередньою інформацією, вони просили мігрантів про 8000 євро грошової винагороди взамін на доставку до берегів Італії", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що біля берегів південної Італії затонув човен з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 63 людини, серед яких 12 дітей.

Раніше повідомлялось, що в грудні попри всі заборони в Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
NEWS
В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони
В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ