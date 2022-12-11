Несмотря на все запреты. В Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки
Два спасательных судна пришвартовались сегодня в итальянских портах вблизи Неаполя и юге Италии и около 500 мигрантов высадились на берег, несмотря на правительственные запреты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Суда принадлежат двум европейским группам помощи потенциальным беженцам, как свидетельствует агентство. Первое из них - судно Geo Berents - зафрахтовано французской гуманитарной организацией "Врачи без границ" и на его борту находилось 248 человек, спасшихся в Средиземном море в последние дни. Второе - Humanity 1, управляемое немецкой гуманитарной группой SOS Humanity - прибыло в порт Бари с 261 человеком на борту.
"Эти люди пережили тяжелое путешествие, преодолели трехметровые волны, но их просьба о помощи в ближайшем порту осталась без внимания. Сейчас они счастливы и испытывают облегчение, довольны, как и мы", - заявил представитель миссии SOS Humanity.
В то же время новое итальянское правительство премьер-министра Джорджии Мэлони настаивает на том, что Италия не планирует отступать от жесткой антимигрантской политики в отношении беженцев, пересекающих Средиземное море на лодках. Однако в эти выходные представители Министерства внутренних дел объявили, что в то же время правительство исполняет свой долг по спасению жизни людей в условиях ухудшения погодных условий на море.
"Спасение жизней будет всегда руководить правительственными решениями, даже в случае провокационных и рискованных действий неправительственных организаций", - говорится в заявлении.
Итальянское правительство обвиняет группы помощи потенциальным беженцам в стимулировании нелегальной миграции и вознаграждении торговцев людьми, которые берут сотни евро за опасное пересечение Средиземного моря, в том числе из Ливии. Группы помощи отрицают, что их спасательные операции поощряют миграцию, и говорят, что они необходимы для спасения жизней, обвиняя министра внутренних дел Маттео Пьянтедози в нарушении международного права и морских конвенций.
Напомним, что правительство Италии пыталось настоять на том, чтобы страны, под флагами которых работают спасательные суда помощи, принимали остальных мигрантов у себя. Однако эта политика привела к дипломатическому противостоянию с Францией в прошлом месяце, в результате чего Париж приостановил свое участие в системе перемещения беженцев.
РБК-Украина в ноябре сообщало, что новое правительство Италии запретило высадку на побережье страны взрослых мужчин-мигрантов, пересекших на лодке Средиземное море. На берег спустились только женщины и несовершеннолетние дети, а также люди с ограниченными физическими возможностями.
Ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной не только в Италии. Так, недавно полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.
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