ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погибли десятки человек

Новина українською →
Италия, Вторник 28 февраля 2023 04:45
У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погибли десятки человек Фото: у берегов Италии затонула лодка с мигрантами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

У берегов южной Италии затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека, среди которых 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Трагедия произошла при попытке причалать возле Кротоне в регионе Калабрия в воскресенье. По информации издания, на судне находились около 200 человек из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Береговая охрана сообщила, что 80 человек найдены живыми. Однако остальные люди остаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони призвала институты ЕС принять меры для прекращения тайных путешествий мигрантов на лодках. Она заявила, что единственный способ решить проблему выезда мигрантов "серьезно" и "гуманно" – это остановить переправу мигрантов на лодках.

Таможенная полиция сообщила об аресте одного из выживших по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Напомним, в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"