В Италии в Средиземном море спасли 109 мигрантов

В течение суток бегерная служба и гуманитарно-спасательное судно Италии помогли сохранить жизнь 109 мигрантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
Группа из 29 мигрантов из Судана и Бангладеша была спасена в мальтийской поисково-спасательной зоне. Среди людей было двое несовершеннолетних детей. Одному из них потребовалась медицинская помощь.
Другая группа из около 90 человек из Афганистана, Пакистана и Сирии спасла итальянская береговая охрана. Их доставили в калабрийский порт Рокчелла-Йоника.
Мигранты плыли на 20-метровой парусной лодке из Турции. Среди них было 24 женщины и 14 несовершеннолетних детей.
Ранее мы писали, что полиция Италии в море у восточного побережья острова Сицилия нашла партию кокаина на 440 млн долларов. Наркотик был тщательно упакован в 70 водонепроницаемых плавающих пакетов.
Напомним, министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти приказал заморозить активы сибирского губернатора Артема Усса.
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