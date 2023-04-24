В Италии в Средиземном море спасли 109 мигрантов

В течение суток бегерная служба и гуманитарно-спасательное судно Италии помогли сохранить жизнь 109 мигрантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Группа из 29 мигрантов из Судана и Бангладеша была спасена в мальтийской поисково-спасательной зоне. Среди людей было двое несовершеннолетних детей. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Другая группа из около 90 человек из Афганистана, Пакистана и Сирии спасла итальянская береговая охрана. Их доставили в калабрийский порт Рокчелла-Йоника.

Мигранты плыли на 20-метровой парусной лодке из Турции. Среди них было 24 женщины и 14 несовершеннолетних детей.