В Італії у Середземному морі врятували 109 мігрантів

Вродовж доби бегерова служба та гуманітарно-рятувальне судно Італії допомогли зберегти життя 109 мігрантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Група із 29 мігрантів з Судану і Бангладешу була врятована в мальтійській пошуково-рятувальній зоні. Серед людей було двоє неповнолітніх дітей. Одному з них знадобилася медична допомога.

Інша група людей із близько 90 осіб з Афганістану, Пакистану та Сирії врятувала італійська берегова охорона. Їх доставили до калабрійському порту Рокчелла-Йоніка.

Мігранти пливли на 20-метровому вітрильному човні з Туреччини. Серед них були 24 жінки та 14 неповнолітніх дітей.