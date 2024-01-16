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В Эстонии задержали профессора, которого подозревают в работе на спецслужбы РФ

Таллин, Вторник 16 января 2024 16:43
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В Эстонии задержали профессора, которого подозревают в работе на спецслужбы РФ Иллюстративное фото: в Эстонии задержали профессора, которого подозревают в работе на спецслужбы РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстонские правоохранители задержали профессора Вячеслава Морозова, который работал в Тартуском университете. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Полиция безопасности задержала Морозова еще 3 января по подозрению в поддержке и проведении разведывательной деятельности против Эстонии. Он является гражданином России.

После задержания подозреваемого поместили в Таллинскую тюрьму. Как отметила государственный прокурор Трийна Олев, есть основания считать, что на свободе Морозов может продолжить совершать преступления.

"Поэтому мы обратились в суд с ходатайством о взятии под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - добавила она.

При этом генеральный директор полиции безопасности Марго Паллосон рассказал, что разведывательный интерес России к Эстонии остается высоким.

"Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу", - подчеркнул он.

Как отметил Паллосон в комментарии ERR, Морозов регулярно ездил в Россию. Там он, вероятно, встречался со спецслужбами для передачи информации. Какую именно информацию он передавал установит следствие.

Напомним, недавно в Польше предъявили обвинения 16 лицам, которые входили в шпионскую сеть. Такая сеть могла работать на российские спецслужбы.

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