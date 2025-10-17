В Италии взорвали авто семьи журналиста, который разоблачал мафию и критиковал власть

Что известно о взрыве

Взрыв произошел вблизи дома известного итальянского журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи, в городе Помеция, что находится к югу от Рима.

Известно, что были уничтожены два автомобиля, которые принадлежали его близким.

В результате инцидента никто не пострадал.

Рануччи и его дочь вернулись домой в течение часа после взрыва.

В заметке в социальных сетях Рануччи заявил, что взрыв, который произошел около 22.00 по местному времени в четверг, был вызван взрывными устройствами, закрепленными под автомобилями.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони строго осудила взрыв и заявила, что целью преступников было запугивание известного журналиста-расследователя телеканала Rai.

Кто такой Сигфридо Рануччи

Сигфридо Рануччи ведет на телевидении программы расследований Report на итальянском общественном телеканале Rai 3.

С 2021 года Рануччи охраняет полиция из-за заговора с целью его убийства, организованного итальянской организованной преступной группировкой "Ндрангета".

В расследованиях Report освещается коррупция, неэффективное управление властью и политические связи с мафией.

Мелони судилась с журналистом

В 2024 году политическая партия Мелони "Братья Италии" подала в суд на Рануччи и Report за клевету из-за сегмента в программе, где речь шла о связях мафии с политиками партии.

Итальянский журналист недавно заявил, что новый сезон программы начнется 26 октября, и что он будет охватывать такие темы, как банки, ветроэнергетика и здравоохранение.

В то же время информагентство ANSA заявило, что глава МВД Маттео Пьянтедози анонсировал усиление охраны журналиста до максимума после взрыва.

По данным международной организации "Репортеры без границ", которая отслеживает угрозы журналистам, около 20 итальянских журналистов-расследователей коррупции и организованной преступности, находились под охраной полиции в этом году.