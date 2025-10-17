В Італії підірвали авто родини журналіста, який викривав мафію та критикував владу

Що відомо про вибух

Вибух трапився поблизу будинку відомого італійського журналіста-розслідувача Сігфрідо Рануччі, в місті Помеція, що знаходиться на південь від Риму.

Відомо, що були знищені два автомобілі, котрі належали його близьким.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Рануччі та його дочка повернулися додому протягом години після вибуху.

У дописі в соціальних мережах Рануччі заявив, що вибух, який стався близько о 22.00 за місцевим часом у четвер, був спричинений вибуховими пристроями, закріпленими під автомобілями.

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні строго засудила вибух і заявила, що метою злочинців було залякування відомого журналіста-розслідувача телеканалу Rai.

Хто такий Сігфрідо Рануччі

Сігфрідо Рануччі веде на телебаченні програми розслідувань Report на італійському громадському телеканалі Rai 3.

З 2021 року Рануччі охороняє поліція через змову з метою його вбивства, організовану італійським організованим злочинним угрупованням "Ндрангета".

У розслідуваннях Report висвітлюється корупція, неефективне управління владою та політичні зв'язки з мафією.

Мелоні судилась з журналістом

У 2024 році політична партія Мелоні "Брати Італії" позивалася до суду на Рануччі та Report за наклеп через сегмент у програмі, де мова йшла про зв'язки мафії з політиками партії.

Італійський журналіст нещодавно заявив, що новий сезон програми розпочнеться 26 жовтня, і що він охоплюватиме такі теми, як банки, вітроенергетика та охорона здоров'я.

Водночас інформагентство ANSA заявило, що голова МВС Маттео П'янтедозі анонсував посилення охорони журналіста до максимуму після вибуху.

За даними міжнародної організації "Репортери без кордонів", яка відстежує погрози журналістам, близько 20 італійських журналістів, які розслідували корупцію та організовану злочинність, перебували під охороною поліції цього року.