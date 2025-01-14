На территории аэропорта Риги заметили неизвестные дроны

На территории международного аэропорта "Рига" 13 января заметили неизвестные беспилотники. В связи с этим Агентство гражданской авиации Латвии обратилось к Госполиции и Службе госбезопасности с просьбой расследовать возможные угрозы гражданской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как сообщается, вчера, 13 января, в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения из-за полетов неизвестных беспилотников, появившихся на территории аэропорта. Дроны представляли существенную опасность для полетов гражданской авиации.

По данным Агентства гражданской авиации, в полетах над территорией аэропорта "Рига" было задействовано более одного дрона.

В результате ограничений в другие аэропорты пришлось перенаправить три самолета: рейс авиакомпании airBaltic София - Рига и авиакомпании Wizzair Кутаиси - Рига пришлось перенаправить в Вильнюс, а рейс компании Finnair Хельсинки - Рига развернули обратно в Хельсинки.

Во время повторных полетов беспилотников ранее перенаправленные рейсы авиакомпаний airBaltic и Wizzair вернулись с альтернативного аэродрома в Вильнюсе, оставаясь в режиме ожидания в воздушном пространстве Латвийской Республики до открытия аэродрома, а затем успешно приземлились в аэропорту "Рига".

Из-за ограничений, введенных из-за полетов неопознанных дронов, многие рейсы из аэропорта "Рига" вылетали с опозданием.

Отмечается, что имеющаяся в распоряжении Агентства гражданской авиации информация указывает на то, что полеты беспилотников могли быть намеренно осуществлены с целью поставить под угрозу безопасность полетов гражданских воздушных судов или намеренно нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии.

Поэтому ведомство просит Госполицию и Службу госбезопасности Латвии в рамках уголовного процесса расследовать возможные угрозы гражданской авиации.