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Три вакцини від коронавірусу проходять клінічні випробування, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 20:02
Три вакцини від коронавірусу проходять клінічні випробування, - ВООЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На стадії розробки знаходяться ще декілька десятків вакцин

Станом на 15 квітня клінічні випробування проходять 3 вакцини від коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус у Twitter.

За словами гендиректора ВООЗ, наразі 3 зразки вакцини проходять клінічні випробування та декілька десятків інших розробляються.

"Три вакцини вже розпочали клінічні випробування, понад 70 інших розробляються. Ми працюємо з партнерами для прискорення розробки, виробництва та розповсюдження вакцин", - заявив Гебреісус.

Три вакцини від коронавірусу проходять клінічні випробування, - ВООЗ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини від коронавірусу. Вчені розпочали лабораторні тести антигену для вакцини. Робота над створенням вакцини ведеться цілодобово.

Також РБК-Україна писало, що вчений Оксфордського університету Сара Гілберт спрогнозувала створення вакцини від коронавірусу вже у вересні. Гілберт очікує, що випробування вакцини на людях відбудуться протягом наступних двох тижнів.

При цьому у ВООЗ заявляли, що створення вакцини від коронавірусу буде завершено не раніше, ніж через рік. Також у ВООЗ попередили, що пік захворюваності на коронавірус у світі ще попереду.

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