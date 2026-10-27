Италия заморозила 13-й пакет помощи Украине, - СМИ

Италия задерживает помощь Украине

Новая партия помощи Украине, которую описывают как уже сформированную, остается неопределенной после неоднократных задержек.

Теперь премьер-министр Италии Джорджа Мэлони ожидает промежуточных выборов в США, прежде чем разблокировать этот вопрос, пишет издание.

Прошло 10 месяцев после того, как в Украину была отправлена последняя партия помощи.

Окончательного решения о прерывании поставок нет, пишет издание, однако управление пакетом имеет ряд задержек.

Таким образом, политический календарь США (промежуточные выборы 3 ноября - ред.) становится новым ориентиром для ожиданий Италии. Прохождение американских выборов может предложить новую политическую основу, но пока это не объявленный оперативный срок.