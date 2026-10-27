Мелони упрекнула своего вице-премьера за требование прекратить помощь Украине

Вицепремьер Италии Маттео Сальвини пообещал добиваться прекращения помощи Украине, но правительство его не поддержало. Премьер Джорджа Мэлони выразила ему недовольство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica .

В воскресенье Сальвини переизбрали лидером ультраправой партии "Лига". После этого он пообещал потребовать от правительства приостановить помощь Украине. Он также усомнился, не попала ли часть денег в коррумпированных чиновников из окружения президента Владимира Зеленского.

"Лига" в Европарламенте входит в группу "Патриоты за Европу" вместе с "Национальным объединением" Марин Ле Пен. Сам Сальвини не раз выступал против военной помощи Украине.

Правительство Мэлони поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. После выступления Сальвини премьер позвонила ему, выразила недовольство ультиматумом и предостерегла от публичных споров внутри коалиции.

Новый пакет готов

Министр иностранных дел Антонио Таяни, лидер еще одной партии коалиции "Вперед, Италия", заверил, что курс правительства не изменится.

"Наша позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

По словам Таяни, следующий пакет военной помощи уже готов и в ближайшее время отправится в Украину.

Спор разворачивается на фоне борьбы правых партий за избирателей перед всеобщими выборами в Италии в следующем году. "Лиге" все сильнее конкурирует ультраправая партия "Национальное будущее" бывшего генерала Роберто Ванначчи.