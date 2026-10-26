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Италия подготовила новый пакет военной помощи Украине, несмотря на политические споры

17:29 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Италия подготовила новый пакет военной помощи Украине, несмотря на политические споры Фото: Антонио Таяни (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Новый пакет военной помощи для Украины от Италии уже готов к отправке. Рим будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько это потребуется.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

"Моя позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Следующий пакет военной помощи уже готов, мы пришлем его в Киев как можно скорее", - подчеркнул он.

Заявление главы итальянского МИД прозвучало в ответ на слова вице-премьер-министра и министра транспорта Маттео Сальвини. Ранее он публично заявил, что будет добиваться прекращения экономической и военной поддержки Украины со стороны Италии.

Внутрипартийные перемены в Италии

Споры возникли после того, как Сальвини переизбрали лидером партии "Лига". На внеочередном съезде он одержал победу над бывшим министром туризма Массимо Гаравалью.

В то же время часть умеренных однопартийцев выразила недовольство. Они критикуют курс на смещение партии в сторону правых позиций, а также считают, что политической силе следует вернуться к фокусу на проблемах Северной Италии.

Напомним, Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в значительной степени свернул прямую финансовую и военную помощь Украине. В то же время победа Демократической партии на предстоящих выборах может кардинально изменить ситуацию.

Отметим, в Венгрии главы семи городов и четырех районов Будапешта, которые имеют украинские города-побратимы, опубликовали открытое письмо с призывом поддержать Украину в преддверии сложной зимы.

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