Італія заморозила 13-ий пакет допомоги Україні, - ЗМІ

Раніше РБК-Україна писало, що віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні пообіцяв домагатися припинення допомоги Україні, але уряд його не підтримав. Прем'єрка Джорджа Мелоні висловила йому невдоволення.

Крім того, новий пакет військової допомоги для України від Італії вже повністю готовий до відправки. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.