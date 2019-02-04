ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія може ввести санкції проти Венесуели, - Reuters

Новини » Політика    04.02.2019 - 14:57
Британія може ввести санкції проти Венесуели, - Reuters
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У Британії заявляють, що режим Мадуро має припинити існування

Уряд Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти Венесуели. Про це заявив у понеділок офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Представник Мей заявив, що "режим Мадуро має припинити існування, (урядом, - ред.) вивчаються різні варіанти, включаючи санкції".

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що Вашингтон розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи.

РБК-Україна повідомляло, що Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели. Себастьян Курц розповів, що провів телефонні переговори з лідером опозиції Венесуели Гуайдо, який запевнив у цілковитій підтримці відновлення демократії в країні.

Мадуро заявив, що не буде оголошувати про нові вибори у Венесуелі Мадуро заявив про можливу громадянську війну в Венесуелі
Новини України ВенесуэлаВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся