Британія може ввести санкції проти Венесуели, - Reuters

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У Британії заявляють, що режим Мадуро має припинити існування

Уряд Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти Венесуели. Про це заявив у понеділок офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Представник Мей заявив, що "режим Мадуро має припинити існування, (урядом, - ред.) вивчаються різні варіанти, включаючи санкції".

Нагадаємо, країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що Вашингтон розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи.

РБК-Україна повідомляло, що Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели. Себастьян Курц розповів, що провів телефонні переговори з лідером опозиції Венесуели Гуайдо, який запевнив у цілковитій підтримці відновлення демократії в країні.