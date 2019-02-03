Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели

Фото: Себастьян Курц (president.gov.ua)

Австрія визнає Гуайдо, якщо Мадуро не проведе вільні вибори

Канцлер Австрії Сабастьян Курц заявив, що вони готові визнати тимчасовим президентом лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якщо Ніколас Мадуро не відповість на заклики Європейського Союзу про проведення вільних і справедливих виборів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також Курц розповів, що провів телефонні переговори з лідером опозиції Венесуели Гуайдо, який запевнив у цілковитій підтримці відновлення демократії в країні.

"Венесуельці занадто довго страждали від поганого управління і нехтування верховенством закону при Мадуро", - додав канцлер Австрії.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС вирішили створити контактну групу по ситуації у Венесуелі. Високий Представник ЄС Федеріка Могерині заявила, що вони прийняли рішення заснувати міжнародну контактну групу, що було б погоджено з усіма країнами-членами ЄС і з декількома країнами Латинської Америки, які візьмуть у ній участь.

Нагадаємо, у Венесуелі тисячі людей вийшли на акції протесту. Заклик голови Національної асамблеї вийти на вулиці в Каракасі в суботу, 2 лютого, пішли десятки тисяч людей, прихильники Гуайдо почали збиратися в п'яти точках по всьому місту, після чого вирушили до представництва Євросоюзу на сході Каракаса.