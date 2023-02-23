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Италия требует, чтобы санкции G7 против России применялись всеми странами G20

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Четверг 23 февраля 2023 17:11
Италия требует, чтобы санкции G7 против России применялись всеми странами G20 Фото: министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Италия требует, чтобы санкции стран "Большой семерки" (G7) против РФ применялись всеми странами "Большой двадцатки" (G20).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, которое приводит The Guardian.

"Санкции, введенные странами G7 против России после ее вторжения в Украину должны применяться всеми странами G20", - говорится в заявлении.

Джорджетти заявил об этом на полях саммита финансовых лидеров G20 в Бангалоре.

"Иначе Россия обходит санкционную систему, и последствия рискуют не оправдать наши ожидания", - добавил министр.

Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).

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