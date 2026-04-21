Италия вызвала посла РФ после скандального заявления Соловьева о Мелони

23:15 21.04.2026 Вт
2 мин
Российский пропагандист Соловьев позволил себе очень грязную брань в адрес лидера Италии
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Министерство иностранных дел Италии вызвало "на ковер" посла РФ в стране после того, как главный российский пропагандист Владимир Соловьев обрушился с оскорблениями на премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Читайте также: Мелони прошлась по Трампу из-за "неприемлемых" слов о Папе Римском

"Я поручил МИД вызвать российского посла Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после чрезвычайно серьезных и оскорбительных заявлений российского телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в отношении премьер-министра Джорджи Мелони", - написал Таяни.

Российский пропагандист Соловьев (которого итальянские власти в свое время оставили без недвижимости, арестовав обе его виллы на озере Комо), в недавнем эфире своей пропагандистской программы"Полный контакт" обругал Мелони на итальянском языке. В адрес премьера из уст россиянина прозвучало немало грязной брани.

"Мелони - фашистское существо, которое предало своих избирателей, проводя кампанию под совсем другими лозунгами. Предательство - ее второе имя: она также предала Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.), которому ранее присягнула на верность", - заявил пропагандист.

Истерика Соловьева объясняется не только личными обидами на правительство Италии. Недавно стало известно о ряде новых договоренностей с Италией по военной поддержке Украины. Именно это "взорвало" россиянина.

Трамп тоже "вызрел" на Мелони

Отметим, что "горит" от Мелони не только у россиян. Недавно Трамп в интервью итальянским СМИ прошелся по премьеру Италии за то, что она отказалась помогать американцам в операции против Ирана.

"Людям это нравится? Не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - заявил он.

Мелони довольно быстро отрегулировала на критику со стороны Трампа. Она подчеркнула, что смелость заключается в том, чтобы говорить друзьям правду и действовать в интересах своей страны и Европы.

