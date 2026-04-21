Италия вызвала посла РФ после скандального заявления Соловьева о Мелони

"Я поручил МИД вызвать российского посла Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после чрезвычайно серьезных и оскорбительных заявлений российского телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в отношении премьер-министра Джорджи Мелони", - написал Таяни.

Российский пропагандист Соловьев (которого итальянские власти в свое время оставили без недвижимости, арестовав обе его виллы на озере Комо), в недавнем эфире своей пропагандистской программы"Полный контакт" обругал Мелони на итальянском языке. В адрес премьера из уст россиянина прозвучало немало грязной брани.

"Мелони - фашистское существо, которое предало своих избирателей, проводя кампанию под совсем другими лозунгами. Предательство - ее второе имя: она также предала Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.), которому ранее присягнула на верность", - заявил пропагандист.

Истерика Соловьева объясняется не только личными обидами на правительство Италии. Недавно стало известно о ряде новых договоренностей с Италией по военной поддержке Украины. Именно это "взорвало" россиянина.