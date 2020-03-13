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Італія може стати осередком нової глобальної фінансової кризи, - WP

Новини » Економіка     13.03.2020 - 08:27
Італія може стати осередком нової глобальної фінансової кризи, - WP
Ілюстративне фото (flickr)

Зараз все залежить від того, наскільки добре італійські банки витримають випробування

Коронавірус може стати причиною нової глобальної фінансової кризи, стартом якої стане банківський сектор Італії. Таку думку висловив у своїй статті економічний оглядач The Washington Post Девід Лінч.

Лінч зазначив, що зараз все залежить від того, наскільки добре італійські банки, які довгий час вважалися найслабшими в Європі, витримають випробування.

"Оскільки у восьмої за величиною економіки світу припиняється комерційна діяльність, ризик більш широкого розповсюдження може залежати від того, наскільки добре італійські банки, які довгий час вважалися найслабшими в Європі, витримають випробування", - вважає оглядач.

За словами експерта, криза в Італії може призвести до того, що бізнес не зможе обслужити власні кредити, так само, як і приватні особи не зможуть платити по кредитах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі.

Раніше повідомлялося, що в Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення.

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