ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Естонія оголосила про початок економічної кризи в країні

Новини » Економіка     11.03.2020 - 08:08
Естонія оголосила про початок економічної кризи в країні
Фото: Мартін Хельме (err.ee)

Баланси підприємств Естонії різко скоротяться

В Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на національну телерадіомовну компанію ERR.

Хельме зазначив, що тепер питання тепер полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити ", - сказав Хельме.

За його словами, такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у Європі ніколи не було.

"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок - такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", - сказав Хельме.

Він додав, що західні країни в даний час виявилися в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.

Додамо, світова економічна криза - кризовий стан світової економіки, який був різко помітній з 2008 року. Різні країни і регіони виходили з гострої фази кризи в різний час, з 2009 по 2013 рік, а його наслідки зберігаються донині. Розвинувся з фінансової кризи, що почалася в США. У 2009 році світовий ВВП вперше з часів Другої світової війни показав негативну динаміку.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки заявили, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може призвести до кризи в економіці України.

У Латвії та Естонії пройшли обшуки в компанії, що транслює російськомовні телеканали Естонія звинуватила Росію у спотворенні історичної правди
Новини України Эстонияэкономический кризис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся