Естонія оголосила про початок економічної кризи в країні

Фото: Мартін Хельме (err.ee)

Баланси підприємств Естонії різко скоротяться

В Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на національну телерадіомовну компанію ERR.

Хельме зазначив, що тепер питання тепер полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити ", - сказав Хельме.

За його словами, такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у Європі ніколи не було.

"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок - такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", - сказав Хельме.

Він додав, що західні країни в даний час виявилися в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.

Додамо, світова економічна криза - кризовий стан світової економіки, який був різко помітній з 2008 року. Різні країни і регіони виходили з гострої фази кризи в різний час, з 2009 по 2013 рік, а його наслідки зберігаються донині. Розвинувся з фінансової кризи, що почалася в США. У 2009 році світовий ВВП вперше з часів Другої світової війни показав негативну динаміку.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки заявили, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може призвести до кризи в економіці України.