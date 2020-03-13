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Италия может стать очагом нового глобального финансового кризиса, - WP

Новости » Экономика     13.03.2020 - 08:27
Италия может стать очагом нового глобального финансового кризиса, - WP
Иллюстративное фото (flickr)

Сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки выдержат испытание

Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса, стартом которого станет банковский сектор Италии. Такое мнение выразил в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Линч отметил, что сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание.

“Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание”, - считает обозреватель.

По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, так же, как и частные лица не смогут платить по кредитам.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

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