Италия может стать очагом нового глобального финансового кризиса, - WP

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Сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки выдержат испытание

Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса, стартом которого станет банковский сектор Италии. Такое мнение выразил в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Линч отметил, что сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание.

“Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание”, - считает обозреватель.

По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, так же, как и частные лица не смогут платить по кредитам.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.