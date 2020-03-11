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Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу

Новини » Економіка     11.03.2020 - 16:50
Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу
Фото: Денис Шмигаль

На думку прем'єра, Україна підійшла підготовленою до світової кризи

Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, фактично Україна стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.

"Україна зараз в цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році", - сказав він.

За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність в банках. "У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас по бюджетному курсу, який запланований (27 грн / долар, - ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-кол з керівництвом МВФ, і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов ", - додав він.

Шмигаль заявив, то Україні залишилося виконати два з восьми параметрів МВФ, які планується виконати за два-три тижні.

Крім того, за словами Шмигаля, для експортерів відкриваються нові можливості.

"З одного боку, це кризові речі. З іншого боку, це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку", - додав прем'єр.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного банку України, поширення по світу коронавірусу мало обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня 2020 року. За даними НБУ, деяке зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсовано подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон.

Нагадаємо, в понеділок, 9 березня, Уолл-стріт показала рекордне з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння на 7-8%, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.

Відзначимо, у 2008 році Юлія Тимошенко, яка займала пост прем'єр-міністра, обіцяла "не пустити кризу за поріг України". У результаті економіка України у 2009 році показала найбільше падіння у світі - на 14,7%.

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