Італія не визнає російську окупацію Криму

Глава МЗС країни заявив, що Італія не визнає незаконну окупацію Криму

Уряд Італії не визнає незаконну окупацію Криму Росією і дотримується політики санкцій Європейського союзу (ЄС). Про це заявив міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі на засіданні парламенту, передає Ansa.

За його словами, уряд вважає, що правила міжнародного права повинні завжди поважатися.

"Італія не визнала регіональну владу, призначену у березні 2014 року", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що Російська Федерація мала право анексувати український Крим в 2014 році на підставі так званого "референдуму". Пізніше член дирекції Демократичної партії, яка виступає в опозиції до популістського уряду Італії П'єро Фассіно розкритикував Сальвіні за його скандальні заяви щодо "законності" анексії Криму і про Революції гідності.